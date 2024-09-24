موعد مباراة الاتحاد والعين في كاس خادم الحرمين الشريفين والقنوات الناقله لها

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رياض - احمد صلاح - ينتظر عشاق عالم الساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي معرفة موعد مباراة الاتحاد أمام العين في دور الثاني والثلاثون من عمر بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في المملكة العربية السعودية حيث يشهد اللقاء اهتمام كبير من قبل الملايين من جمهور الفريق الأول لكرة القدم بنادي العميد.

موعد مباراة الاتحاد والعين

وقد تعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي الي الهزيمة امام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي في الجولة الرابعة من عمر دوري روشن السعودي لكرة القدم بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف لذلك يرغب المدرب الفرنسي المخضرم لوران بلان المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي العميد في مصالح جمهور الاتحاد عن طريق تحقيق الفوز على حساب الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين في الدور الثاني والثلاثون من عمر بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في المملكة العربية السعودية.

موعد مباراة الاتحاد والعين اليوم

وينطلق صافرة لقاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين في المحور 32 من عمر بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء الموافق الرابع والعشرين من شهر سبتمبر من العام الجاري بتوقيت المملكة العربية السعودية والعاصمة المصرية القاهرة والدوحة وسوريا والعراق والساعة العاشرة مساء بتوقيت عمان والامارات العربية المتحدة على أرضية ملعب عبد الله الفيصل في المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والعين