نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير: الزمالك يستخدم تصريحات بلال الساخرة لتحفيز لاعبيه قبل السوبر الأفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن مفاجأة كبيرة بخصوص تصريحات أحمد بلال، مهاجم الأهلي السابق، التي انتقد فيها فريق الزمالك قبل مباراة السوبر الأفريقي المنتظرة بين الأهلي والزمالك في السعودية.

وتحدث أحمد شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "المعلومة التي وصلتني أن تصريح أحمد بلال الذي سخر فيه من الزمالك تم وضعه داخل غرفة ملابس الفريق، ليطلع عليه اللاعبون".

وتابع شوبير: "هذا ما أكده لي مصدر موثوق داخل نادي الزمالك، حيث تم عرض التصريح على اللاعبين ليعرفوا ما يُقال عنهم".

وأردف شوبير: "في الحقيقة، تعليق التصريح داخل غرفة الملابس يُظهر ذكاء من المسؤولين أو المدرب، لأنه يعزز دافع اللاعبين ويحفزهم بشكل كبير قبل المباراة".

