نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمال عبد الحميد يحذر الأهلي قبل قمة السوبر الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد جمال عبد الحميد نجم الكرة المصرية السابق، أن الأهلي يمتلك قائمة مدججة بالنجوم قبل مواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي، والتي ستجمع بينهما يوم الجمعة 27 سبتمبر.

ويخوض فريق الأهلي مباراة السوبر الافريقي بعد فوزه بالموسم الماضي بدوري أبطال إفريقيا، بينما يلعب الزمالك بعد تتويجه بالكونفدرالية الأفريقية.

جمال عبد الحميد يكشف توقعاته للقمة

وقال جمال عبد الحميد خلال تصريحات تلفزيونية: الأهلي يمتلك دكة قوية جدًا تساعد مارسيل كولر على النجاح، بجانب قوة القائمة الأساسية للأحمر.

وأضاف: الثقة الزائدة هي نقطة ضعف الأهلي قبل مواجهة الزمالك في السوبر، خاصة وأن جماهير الأحمر ترى أن فريقها سيحسم اللقاء بسهولة وهذا الشعور وصل إلى بعض لاعبي الأحمر.

واختتم: لقاءات الأهلي والزمالك لها حسابات خاصة، لا يمكن التوقع بنتيجتها.