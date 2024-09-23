نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي يرفض رحيل علي معلول في يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد شريف عبد المنعم نجم فريق الأهلي السابق، أن التونسي الدولي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من أفضل اللاعبين الأجانب الذين تعاقد معهم النادي في السنوات الأخيرة.

وتعرض علي معلول لإصابة قوية في نهاية الموسم الماضي، مما يجعله يغيب عن الملاعب حتى نهاية هذا العام عن صفوف القلعة الحمراء.

تصريحات شريف عبد المنعم

وقال شريف عبد المنعم نجم فريق الأهلي السابق عبر تصريحات تلفزيونية: أرفض رحيل علي معلول الظهير الأيسر لفريق الأهلي في يناير المقبل وأعتقد أنه سيتم حل أي أزمة تتعلق باللاعب من جانب إدارة القلعة الحمراء في الفترة المقبلة.

وأضاف: علي معلول لاعب لا غني عنه داخل صفوف فريق الأهلي وسيكون له دورًا كبيرًا في الفترة المقبلة.