مستعيدا بذكرياته.. الزمالك يكشف عن قيمصه قبل مواجهة السوبر الإفريقي "فيديو"

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أحمد جودة - القاهرة - كشف نادي الزمالك عن تصميم قميص الفريق الأول لكرة القدم الأساسي والاحتياطي، وذلك قبل مواجهته المرتقبة مع الأهلي في السوبر الإفريقي يوم الجمعة 27 سبتمبر.

مستعيدا بذكرياته.. الزمالك يكشف عن قيمصه قبل مواجهة السوبر الإفريقي

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي مقطع فيديو يظهر فيه كل من زيزو وشيكابالا وعمر جابر وحمزة المثلوثي وناصر ماهر، حيث تم الكشف القميص الأساسي باللون الأبيض والاحتياطي باللون الأسود.

تضمن الفيديو لقطات تاريخية من تتويج الزمالك بالسوبر الإفريقي عام 1994، عندما سجل أيمن منصور هدف الفوز في مرمى الأهلي.

يدخل الزمالك المباراة كبطل للكونفدرالية الإفريقية، بينما يمثل الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا.

