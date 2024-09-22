عاجل.. فليك يعلن قائمة برشلونة لمواجهة فياريال في الليجا

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أحمد جودة - القاهرة - جاء لاعبا خط الوسط بدرو غونزاليس "بدري" ومارك كاسادو، اللذان قاما بتدريبات محددة في صالة الألعاب الرياضية يوم السبت ولم يتدربا مع بقية المجموعة، ضمن قائمة برشلونة لمواجهة فياريال المقررة الأحد على ملعب لاسيراميكا ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

فليك يعلن قائمة برشلونة لمواجهة فياريال في الليجا

ولن يتمكن مدرب برشلونة، هانزي فليك من الاعتماد على فيران توريس الموقوف، ولا على المصابين داني أولمو وفيرمين لوبيز وفرينكي دي يونج وأندرياس كريستنسن وبابلو بايز جافيرا "جافي" ورونالد أراوخو ومارك بيرنال.

وبذلك، ضمت قائمة برشلونة كل من: تير شتيغن، وكوبارسي، وبالدي، وإنييغو مارتينيز، وبيدري، وليفاندوفسكي، وأنسو فاتي، ورافينيا، وإينياكي بينيا، وبابلو توري، ومارك كاسادو، وباو فيكتور، ولامين جمال، وكوندي، وإيريك غارسيا، وأسترالاجا. وهيكتور فورت، وجيرارد مارتن، وسيرجي دومينجيز، وكوينكا، وجييرمو فرنانديز، وتوني فرنانديز.