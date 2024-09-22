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أحمد جودة - القاهرة - اقترب مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي من إتمام التعاقد مع مهاجم فريق سيلتا فيجو الإسباني السابق، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.

الاتحاد السكندري يقترب من ضم مهاجم سيلتا فيجو السابق

ويخضع اليوم المهاجم النيجيري إيمانويل أبيه للكشف الطبي في أحد المراكز الطبية بالإسكندرية، بعد وصوله فجر اليوم إلى معسكر الفريق تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

لعب أبيه في الدوري الأذربيجاني مع نادي Sabah، وسبق له اللعب في نادي تينيريفي الإسباني، كما ترعرع في أكاديمية لاهويا ديبورتيفو قبل الانتقال إلى سيلتا فيجو.

يُعتبر أبيه مهاجمًا قويًا، حيث يمتلك قدمًا يمنى مميزة، وُلد في عام 1996 وبدأ مسيرته الكروية في أوروبا.

رفض المدرب بابا فاسيليو عددًا من اللاعبين قبل أن يختار أبيه، وفي حال اجتيازه الكشف الطبي، سيتم التوقيع معه رسميًا، مما يعزز خيارات الفريق الهجومية في الموسم المقبل.

