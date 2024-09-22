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أحمد جودة - القاهرة - كشف البرازيلي رودريجو جويس، أن مدربه كارلو أنشيلوتي "غاضب بعض الشيء" لأن الريال يسجل في الشوط الثاني فقط من المباريات، لكنه أبرز ارتفاع مستوى الفريق أمام إسبانيول وتمكنه من العودة في النتيجة والفوز بنتيجة كبيرة (4/1) أمس السبت بملعب سانيتاجو برنابيو.

رودريجو: أنشيلوتي غاضب.. وأشكر مودريتش وفينيسيوس

وقال رودريجو خلال تصريحات أدلى بها لقناة (ريال مدريد تي في): "الفوز بهذا القميص أمر مهم للغاية دائما وهو هدفنا. كانت مباراة عصيبة. المدرب غاضب بعض الشيء منا بسبب تسجيلنا للأهداف في الشوط الثاني فقط. تلقينا هدفا أمس إلا أننا تحلينا بالهدوء كي نتمكن من التهديف".

وأضاف "كانت ردة فعلنا سريعة رغم أن المدرب أكد لنا قبل اللقاء أننا ظهرنا بشكل سيئ جدا في الشوط الأول من المباريات السابقة. سجلنا فقط في شباك مايوركا خلال الشوط الأول، كان يتعين علينا أن نكون أفضل أمس وقد فعلنا ذلك لكننا لم نسجل. جاءت الأهداف في الشوط الثاني".

كما بدا اللاعب البرازيلي سعيدا بإحرازه هدفا، الثاني للميرينجي، وتوجه بالشكر لزميليه لوكا مودريتش ومواطنه فينيسيوس جونيور على مساعدتهما له في الهدف، مضيفا "أشعر بأنني على ما يرام. ما زال الموسم في بدايته، وأنا في كامل لياقتي البدنية والذهنية وهذا أمر مهم للغاية. مستعد دائما لمساعدة الفريق".

وبفوزه أمس، رفع الريال رصيده إلى 14 نقطة في وصافة الليجا التي يدافع عن لقبها، ليقلص الفارق مؤقتا مع المتصدر برشلونة صاحب ال15 نقطة والذي يلعب مساء اليوم أمام فياريال على ملعب الأخير.

