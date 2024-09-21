نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يضمن جائزة مالية كبيرة بعد التأهل لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن فريق الأهلي لكرة القدم جائزة مالية كبيرة بعد تأهله إلى دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، متفوقًا على جورماهيا الكيني في الدور 32. حيث حقق الأهلي انتصارًا ساحقًا بثلاثية نظيفة في مباراتي الذهاب والإياب.

بذلك، ضمن الأهلي حصوله على 700 ألف دولار، وهي الجائزة المخصصة للفريقين اللذين يحتلان المركزين الثالث والرابع في مجموعته، حتى لو غادرا البطولة.

وإذا واصل الأهلي تقدمه في البطولة، يمكنه تعزيز موارده المالية، حيث تبلغ جائزة الفائز باللقب 4 ملايين دولار.

كما رصد الاتحاد الإفريقي 50 ألف دولار للأندية التي تخرج من الأدوار التمهيدية، وهي الجائزة التي حصل عليها جورماهيا.

وفيما يتعلق بالجوائز المالية لدوري أبطال إفريقيا، فإن القيمة المحددة من قبل الاتحاد الإفريقي جاءت على النحو التالي:

البطل: 4 ملايين دولار

الوصيف: 2 مليون دولار

الدور نصف النهائي: 1.2 مليون دولار

الدور ربع النهائي: 900 ألف دولار

الخروج من دور المجموعات: 700 ألف دولار