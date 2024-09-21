نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بيراميدز ضد الجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لمواجهة نظيره فريق الجيش الرواندي، اليوم السبت، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة بيراميدز أمام نظيره فريق الجيش الرواندي، ضمن منافسات دور الـ32 من عمر بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الجيش الرواندي

ومن المتوقع أن يبدأ نادي بيراميدز اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد سامي

خط الوسط: مهند لاشين - بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - كريم حافظ

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

موعد مباراة بيراميدز أمام الجيش الرواندي

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.