نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اللجنة الإعلامية للبطولة العربية للسلة تعقد أولى اجتماعاتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت اللجنة الإعلامية للبطولة العربية لكرة السلة رجال برئاسة عبد القادر ابراهيم الكاتب الصحفي الشهير أولى اجتماعاتها اليوم بقاعة المؤتمرات بنادى الاتحاد السكندرى فرع سموحه

وجاء ذلك بحضور الصحفيين والإعلاميين.

ويستضيف البطولة نادى الاتحاد السكندرى ومن المقرر أن تنطلق

أول اكتوبر القادم وتستمر حتى 12 أكتوبر.

ويشارك في البطولة 16 فريقا تم توزيعهم على 4 مجموعات.

وتضم المجموعة الأولى الاتحاد السكندرى وسلا المغربى والأنطونى اللبنانى والوحده الإماراتي بينما تضم المجموعة الثانية العربى القطرى وسموحه والشارقة الإماراتى وكاظمة الكويتى وتضم المجموعة الثالثة بيروت اللبنانى والسيب العمانى والقادسية الكويتي والبطائح الإماراتى وتضم المجموعة الرابعة الغرافة القطري وترجى دردايه الجزائرى وسبورتنج وشعب حضرموت اليمنى.

وتقام مباريات المجموعتين الأولى والثانية على الصالة المغطاة ببرج العرب بينما تقام مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة نادي الاتحاد السكندرى.