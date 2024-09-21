الرياضة

مواعيد مباريات نادي السكة الحديد بدوري المحترفين

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أحمد جودة - القاهرة - مواعيد مباريات نادي السكة الحديد بدوري المحترفين

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات السكة الحديد في القسم الثاني «دوري المحترفين».

 

وجاءت مباريات نادي السكة الحديد بدوري المحترفين  كالتالي:

الجولة الأولى: السكة الحديد ضد  أسوان  الثلاثاء 10/8 على ستاد السكة الحديد

الجولة الثانية:   المنصورة ضد السكة الحديد الاثنين 10/14 على ملعب نادي شربين

الجولة الثالثة: السكة الحديد ضد  راية  الأحد 10/20 على ستاد السكة

الجولة الرابعة: وادي دجلة ضد السكة الحديد الانثين 10/28 على ستاد السلام

الجولة الخامسة: السكة الحديد ضد  طنطا  الأحد 11/3 على ستاد السكة الحديد

الجولة السادسة:  لافيينا ضد السكة الحديد الأنثين 11/11 على ملعب الأسيوطي سبورت

الجولة السابعة: السكة الحديد ضد أبو قير  الخميس 11/14 على ستاد السكة الحديد

الجولة الثامنة:  بروكسي ضد السكة الحديد  الأحد 11/17 على ملعب بروكسي

الجولة التاسعة:  كهرباء الإسماعيلية ضد السكة الحديد الأحد 11/24 على ملعب الكهرباء

الجولة العاشرة: السكة الحديد ضد  الترسانة  الأنثين 12/2 على ستاد السكة الحديد

الجولة الحادية عشرة:  القناة ضد السكة الحديد الاثنين 12/9 على ملعب نادي القناة القديم

الجولة الثانية عشرة: السكة الحديد ضد الداخلية  الخميس 12/12 على ستاد السكة الحديد

الجولة الثالثة عشر: سبورتنج  ضد السكة الحديد الأحد 12/15علي ستاد الإسكندرية

الجولة الرابعة عشر: السكة الحديد ضد المصرية للاتصالات  الأحد 12/22 على ستاد السكة الحديد

الجولة الخامسة عشر:  بترول اسيوط ضد السكة الحديد الأحد 12/29 على ملعب نادي البترول

الجولة السادسة عشر: السكة الحديد ضد  بلدية المحلة الاثنين 1/6 على ستاد السكة الحديد

الجولة السابعة عشر: المقاولون العرب ضد السكة الحديد الخميس 1/9 على ستاد المقاولون العرب

الجولة الثامنة عشر: السكة الحديد ضد  منتخب السويس  الأحد 1/12 على ستاد السكة الحديد

الجولة التاسعة عشر:  ديروط ضد السكة الحديد الانثين 1/20 على ستاد الدفاع الجوي رقم (1)

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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