نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات نادي السكة الحديد بدوري المحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مواعيد مباريات نادي السكة الحديد بدوري المحترفين

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات السكة الحديد في القسم الثاني «دوري المحترفين».

وجاءت مباريات نادي السكة الحديد بدوري المحترفين كالتالي:

الجولة الأولى: السكة الحديد ضد أسوان الثلاثاء 10/8 على ستاد السكة الحديد

الجولة الثانية: المنصورة ضد السكة الحديد الاثنين 10/14 على ملعب نادي شربين

الجولة الثالثة: السكة الحديد ضد راية الأحد 10/20 على ستاد السكة

الجولة الرابعة: وادي دجلة ضد السكة الحديد الانثين 10/28 على ستاد السلام

الجولة الخامسة: السكة الحديد ضد طنطا الأحد 11/3 على ستاد السكة الحديد

الجولة السادسة: لافيينا ضد السكة الحديد الأنثين 11/11 على ملعب الأسيوطي سبورت

الجولة السابعة: السكة الحديد ضد أبو قير الخميس 11/14 على ستاد السكة الحديد

الجولة الثامنة: بروكسي ضد السكة الحديد الأحد 11/17 على ملعب بروكسي

الجولة التاسعة: كهرباء الإسماعيلية ضد السكة الحديد الأحد 11/24 على ملعب الكهرباء

الجولة العاشرة: السكة الحديد ضد الترسانة الأنثين 12/2 على ستاد السكة الحديد

الجولة الحادية عشرة: القناة ضد السكة الحديد الاثنين 12/9 على ملعب نادي القناة القديم

الجولة الثانية عشرة: السكة الحديد ضد الداخلية الخميس 12/12 على ستاد السكة الحديد

الجولة الثالثة عشر: سبورتنج ضد السكة الحديد الأحد 12/15علي ستاد الإسكندرية

الجولة الرابعة عشر: السكة الحديد ضد المصرية للاتصالات الأحد 12/22 على ستاد السكة الحديد

الجولة الخامسة عشر: بترول اسيوط ضد السكة الحديد الأحد 12/29 على ملعب نادي البترول

الجولة السادسة عشر: السكة الحديد ضد بلدية المحلة الاثنين 1/6 على ستاد السكة الحديد

الجولة السابعة عشر: المقاولون العرب ضد السكة الحديد الخميس 1/9 على ستاد المقاولون العرب

الجولة الثامنة عشر: السكة الحديد ضد منتخب السويس الأحد 1/12 على ستاد السكة الحديد

الجولة التاسعة عشر: ديروط ضد السكة الحديد الانثين 1/20 على ستاد الدفاع الجوي رقم (1)