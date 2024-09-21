نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات نادي السكة الحديد بدوري المحترفين في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - مواعيد مباريات نادي السكة الحديد بدوري المحترفين
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات السكة الحديد في القسم الثاني «دوري المحترفين».
وجاءت مباريات نادي السكة الحديد بدوري المحترفين كالتالي:
الجولة الأولى: السكة الحديد ضد أسوان الثلاثاء 10/8 على ستاد السكة الحديد
الجولة الثانية: المنصورة ضد السكة الحديد الاثنين 10/14 على ملعب نادي شربين
الجولة الثالثة: السكة الحديد ضد راية الأحد 10/20 على ستاد السكة
الجولة الرابعة: وادي دجلة ضد السكة الحديد الانثين 10/28 على ستاد السلام
الجولة الخامسة: السكة الحديد ضد طنطا الأحد 11/3 على ستاد السكة الحديد
الجولة السادسة: لافيينا ضد السكة الحديد الأنثين 11/11 على ملعب الأسيوطي سبورت
الجولة السابعة: السكة الحديد ضد أبو قير الخميس 11/14 على ستاد السكة الحديد
الجولة الثامنة: بروكسي ضد السكة الحديد الأحد 11/17 على ملعب بروكسي
الجولة التاسعة: كهرباء الإسماعيلية ضد السكة الحديد الأحد 11/24 على ملعب الكهرباء
الجولة العاشرة: السكة الحديد ضد الترسانة الأنثين 12/2 على ستاد السكة الحديد
الجولة الحادية عشرة: القناة ضد السكة الحديد الاثنين 12/9 على ملعب نادي القناة القديم
الجولة الثانية عشرة: السكة الحديد ضد الداخلية الخميس 12/12 على ستاد السكة الحديد
الجولة الثالثة عشر: سبورتنج ضد السكة الحديد الأحد 12/15علي ستاد الإسكندرية
الجولة الرابعة عشر: السكة الحديد ضد المصرية للاتصالات الأحد 12/22 على ستاد السكة الحديد
الجولة الخامسة عشر: بترول اسيوط ضد السكة الحديد الأحد 12/29 على ملعب نادي البترول
الجولة السادسة عشر: السكة الحديد ضد بلدية المحلة الاثنين 1/6 على ستاد السكة الحديد
الجولة السابعة عشر: المقاولون العرب ضد السكة الحديد الخميس 1/9 على ستاد المقاولون العرب
الجولة الثامنة عشر: السكة الحديد ضد منتخب السويس الأحد 1/12 على ستاد السكة الحديد
الجولة التاسعة عشر: ديروط ضد السكة الحديد الانثين 1/20 على ستاد الدفاع الجوي رقم (1)