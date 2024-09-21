نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي ربيعة: روح الفريق وجماهير الأهلي مفتاح النجاح في البطولات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على نجاح الفريق في الفوز بالبطولات، وتحدث أيضًا عن مباراة جورماهيا الكيني في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

تمكن النادي الأهلي من التأهل لدور المجموعات بعد انتصاره على جورماهيا بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

وفي تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس"، أشار ربيعة إلى أن "التركيز في التدريبات مؤخرًا كان له أثر كبير في أدائي مع الفريق".

كما أكد ربيعة أهمية الروح الجماعية، قائلًا: "جمهور الأهلي يتوقع منا الفوز بكل البطولات، ولا يقبل بأقل من ذلك".

وواصل حديثه قائلًا: "هدفنا هو الاستمرار في تحقيق الألقاب، فمصلحة النادي هي أولويتنا".

وكان الأهلي قد حقق فوزًا ثمينًا على جورماهيا في مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي، حيث انتهت بفوز الفريق بثلاثة أهداف دون رد.