نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرنى سلوت يشيد بأداء ليفربول أمام بورنموث.. ويمدح ألكسندر أرنولد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق ليفربول انتصارًا مهمًا علي نظيره بورنموث، بثلاثة أهداف مقابل لاشئ، ضمن فعاليات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

مدرب ليفربول: فريق بورنموث عدوانيًا للغاية

وقال مدرب ليفربول في المؤتمر الصحفي عقب المباراة "نأمل أن نضيف أهدافًا إلى أسلوب لعبه، فهذا ما تحتاجه من مهاجم بحجم نونيز، لكن معدل العمل هذا كان جيدًا حقًا، لدينا الكثير من اللاعبين الجيدين، والكثير من المنافسة، وطالما أنهم يواصلون الأداء، فهذا أمر جيد جدًا بالنسبة لي، وأنا سعيد للغاية بعودته مجددًا للتهديف".

وأضاف أرني سلوت "كانت النهاية جيدة حقًا ولكن من المهم أيضًا ما أدى إلى النهاية، لقد كان فريق بورنموث عدوانيًا للغاية، لذا أدرك إبراهيما كوناتي أن تمرير الكرة من الخلف أمر جيد، وفي الهدف الثاني، انطلق ترينت بشكل جيد بالكرة وأنهى لويس الهجمتين بشكل رائع".

وأكد "أعتقد أن الأداء كان جيدًا، خاصة مع الكرة، لقد سددنا الكثير من التسديدات على المرمى، وسنحت لنا العديد من الفرص، لكن الأمر لم يكن سهلًا كما قد تبدو النتيجة".

وعن لاعبه ألكسندر أرنولد، قال مدرب ليفربول "لا أتفاجأ من مساهمة ألكسندر أرنولد في العديد من الأهداف لأن جودته رائعة ولكن ما أعجبني أيضًا اليوم هو الطريقة التي دافع بها، إذا كان قادرًا على الجمع بين هذين الأمرين، فإنه يجعلني سعيدًا حقًا".

وأختتم الهولندي أرني سلوت، حديثه، قائلًا، "من الطبيعي أن نفوز على أرضنا أمام بورنموث، لكن جدول المباريات صعب للغاية، والفرق التي نواجهها قوية حقًا، لقد جعلوا الأمر صعبًا علينا، لذا من الجيد لنا أن نفوز مرة أخرى، والآن دعونا نواصل المشوار".