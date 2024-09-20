نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضور الجهاز الفني لمنتخب مصر في مدرجات ستاد القاهرة لمتابعة مباراة الزمالك والشرطة الكيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضد نظيره الشرطة الكيني حضور الجهاز الفني لمنتخب مصر من المدرجات وذلك لمتابعة لاعبي الفريق الأبيض في اللقاء المقام حاليا على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الكونفدرالية.



وانتهت أحداث الشوط الأول لمباراة الزمالك أمام نظيره فريق الشرطة الكيني، بالتعادل السلبي بين الفريقين، في المباراة التي تجمع بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وفي الشوط الثاني نجح اللاعب أحمد سيد زيزو من أحراز هدف التقدم في الدقيقة ال 56 في شباك الشرطة الكيني لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.



وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد شحاتة – حمزة المثلوثي – مصطفى الزناري – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".