نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يهزم المعادي في دوري المحترفين لكرة اليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على نظيره المعادي بنتيجة 33/26 في المباراة التي جمعتهما على صالة عبد الرحمن فوزي بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري المحترفين.

الزمالك يفوز على المعادي

قدم لاعبو الزمالك أداءً جيدًا خلال أحداث المباراة، وانتهى الشوط الأول بتقدم أبناء ميت عقبة بنتيجة 16 - 15، في الشوط الثاني، واصل أبناء القلعة البيضاء سيطرتهم على مجريات اللقاء، لتنتهي المباراة بفوز الكوماندوز بنتيجة 33/26.

ويتكون الجهاز الفني لفريق اليد من: "حسن يسري رئيسًا، فرناندو باربيتو مديرًا فنيًا، ومحمد عبدالسلام ريشة مدربًا عامًا، وماركو ماركيس مدربًا لحارس المرمى، وأشرف عز رئيسًا للجهاز الطبي، وأشرف محمد أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وجمال شعبان مديرًا إداريًا".