ملخص أهداف مباراة الزمالك ضد الشرطة الكيني في إياب دور الـ32 للكونفدرالية الإفريقية

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أحمد جودة - القاهرة -

انتهت منذ قليل أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره فريق الشرطة الكيني، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 للبطولة.



وانتهى اللقاء بفوز الفارس الأبيض بنتيجة هدفين مقابل هدف، والتأهل إلى دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.



ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، ملخص أحداث وأهداف مباراة الزمالك ضد الشرطة الكيني في الكونفدرالية.



ملخص أهداف مباراة الزمالك ضد الشرطة الكيني في إياب دور الـ 32 للكونفدرالية



جاء الهدف الأول في اللقاء لصالح الزمالك عن طريق أحمد سيد زيزو، في الدقيقة 56 من أحداث الشوط الثاني للمباراة، بعد مجهود رائع من عمر جابر.



فيما نجح ناصر ماهر في إحراز الهدف الثاني لأبناء ميت عقبة، في الدقيقة 60 من أحداث الشوط الثاني، بعد خطأ فادح من دفاعات الشرطة في التمرير، استغله ماهر واسكن الكرة الشباك.



وتمكن اللاعب جيسي ويري، من إحراز هدف تقليص الفارق لصالح بطل كينيا، في الدقيقة 65 من أحداث الشوط الثاني للمباراة، عن طريق ضربة رأسية قوية.



وكان لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد.



وتمكن الفارس الأبيض حامل اللقب للموسم الماضي، من حجز معقدًا في دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد إقصاء الشرطة الكيني من البطولة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.