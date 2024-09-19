نتيجة وملخص أهداف مباراة أتليتكو مدريد ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة -

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتليتكو مدريد الإسباني، الفوز على نظيره فريق لايبزيج الألماني بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وانطلقت أحداث مباراة أتلتيكو مدريد ولايبزيج الألماني، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

أهداف مباراة أتليتكو مدريد ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا



افتتح التسجيل مبكرا، في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول، بنيامين سيسكو مهاجم فريق لايبزيج الألماني الهدف الأول.

وتعادل أنطوان جريزمان نجم فريق أتليتكو مدريد الإسباني، في الدقيقة 28 من الشوط الأول، بأسيست من يورينتي.

وأضاف اللاعب خشوسيه خيمينيز مهاجم فريق أتلتيكو مدريد الهدف الثاني لصالح الفريق الإسباني، عند الدقيقة 90+1.