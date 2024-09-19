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أحمد جودة - القاهرة - تحدث اللاعب المصري الدولي محمد شريف، مهاجم فريق الخليج السعودي، عن تجربته مع نادي الأهلي وكذلك مسيرته في الدوري السعودي للمحترفين، وكشف قدوته في عالم كرة القدم.

محمد شريف: أفضل أهدافي في الزمالك

وقال محمد شريف في تصريحات للموقع الرسمي للدوري السعودي للمحترفين: "إذا كنت قد واصلت مشواري مع الأهلي، كنت سأصبح من أفضل 10 هدافين في تاريخ النادي، اللعب مع الفريق ليس بالأمر السهل، لأن الجماهير لا تقبل إلا بالفوز، وإذا قدمت موسمًا جيدًا ثم تراجعت قليلًا ستواجه الانتقادات".

وأضاف شريف: "اللعب في النادي الأهلي تحدٍ كبير، فهو يتطلب تضحيات كثيرة ويأتي مع ضغوط مستمرة على مدار الساعة من الصعب العيش بشكل طبيعي خارج الملعب، والذهاب إلى الشارع بعد التعادل في مباراة واحدة يعد أمرًا صعبًا."

وأكمل شريف: "لم أتردد في قبول عرض الأهلي رغم تلقي عروض أخرى، فهو حلم بالنسبة لي، ولم أتردد لحظة عند وصول العرض من الأهلي، أفضل نادٍ في إفريقيا."

كان هذا بالنسبة لي حلمًا عظيمًا، والحمد لله أنني تمكنت من تحقيقه ولعبت مع الأهلي وأنجزت أشياء جيدة.

وأردف شريف: "أفضل أهدافي؟" قد تكون واحدة من أهدافي الثلاثة في الزمالك أو كلها، لكن أيضا كان هدفي في مباراة نهضة بركان بالسوبر مميزًا، وكذلك هدفي ضد الخليج في مرمى الاتحاد.

واختتم شريف قائلًا: "رونالدو هو قدوتي وقدوة لأي لاعب، لكن الشعور بالخجل منعني من الحصول على قميصه. اللعب في الدوري السعودي يعزز المستوى بسبب قوة المنافسة."

