نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول رد من مجلس أبوظبي على تأجيل السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر من مجلس أبوظبي الرياضي عن الوضع الحالي لبطولة كأس السوبر المصري بعد الأنباء التي ترددت حول تأجيلها.

ومن المقرر أن تُقام البطولة في أبوظبي من 17 إلى 21 أكتوبر المقبل، لكن هناك تكهنات بشأن تأجيلها.

قال المصدر خلال تصريحات صحفية: "لا يوجد حتى الآن قرار رسمي، ونحن في انتظار القرار النهائي وسنوافيكم به قريبًا إن شاء الله."

وكانت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية قد أفادت بأن هناك احتمالًا لتأجيل البطولة بسبب ارتباط منتخب مصر بمباراة مع موريتانيا في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025.

ويشارك في البطولة أربعة أندية هم الأهلي بطل الدوري، وبيراميدز بطل الكأس، والزمالك ببطاقة "الكارت الذهبي"، وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة موريتانيا في 15 أكتوبر، ما يجعل هناك احتمالًا كبيرًا لتأجيل السوبر المصري، نظرًا لأن الفاصل الزمني بين المباراة وانطلاق السوبر لا يتجاوز يومين، مما يعني عدم حصول اللاعبين على فترة راحة كافية، خاصة أن المباراة ستكون خارج مصر، والفرق المشاركة في البطولة تضم عددًا كبيرًا من الدوليين.

وأشار التقرير إلى أن هناك محاولات لتحديد موعد جديد للبطولة بالتنسيق بين الاتحاد المصري لكرة القدم ومجلس أبوظبي الرياضي، مع احتمال إقامتها في ديسمبر المقبل، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الموعد الجديد بعد.