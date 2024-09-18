انت الأن تتابع خبر سحب قرعة دوري الدرجة الأولى للسيدات لكرة القدم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سُحبت، الأربعاء، في مقر اتحاد كرة القدم، قرعة بطولة دوري الدرجة الأولى للسيدات لموسم 2024.



وتنطلق المباريات 11 تشرين الأول المقبل، وتستمر حتى 7 كانون الأول المقبل، على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب، بمشاركة 9 أندية هي: الأهلي، والبترا، ونشامى المستقبل، وشباب بشرى، والراية، وعجلون، ودوقرا، وشفا بدران، والعروبة.



وحسب القرعة، يلتقي في الجولة الأولى نشامى المستقبل والأهلي، والراية وعجلون، والعروبة وشباب بشرى، ودوقرا والبترا.



وحسب التعليمات، تقام البطولة بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، إذ يتوج باللقب الفريق صاحب أعلى رصيد من النقاط، على أن يصعد مباشرة إلى مصاف أندية المحترفات للموسم المقبل .