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أحمد جودة - القاهرة - يتسلم مارسيل كولر تقرير طبي شامل عن حالة المغربي أشرف داري مدافع الأهلي الذي تعرض للإصابة بجزع في أربطة الكاحل خلال مشاركته مع منتخب بلاده في المعسكر الأخير.

كولر يتسلم تقريرا طبيا عن أشرف داري

وغاب المدافع الدولي المغربي عن رحلة الأهلي الأخيرة إلى كينيا لمواجهة جورماهيا امس في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا حيث يسعي الأهلي لتجهيز اللاعب للمرحلة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة العودة أمام جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وجورماهيا الكيني في السابعة مساء السبت القادم على ستاد القاهرة الدولى وتنقل عبر قناة أبو ظبي الرياضية.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة طارق قنديل، إلى مطار القاهرة استعدادًا للقاء العودة بعد الفوز أمام جورماهيا الكيني، يوم الجمعة المقبلة على استاد القاهرة الدولي.

وحقق النادي الأهلي، فوزًا على نظيره جورماهيا الكيني بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والذي يحمل الفريق لقبه أخر موسمين.

