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أحمد جودة - القاهرة - قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات غدا الثلاثاء في إطار البرنامج التدريبي المحدد استعدادا لمواجهة جورماهيا الكيني المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة العودة أمام جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي راحة من التدريبات غدا بأمر كولر

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وجورماهيا الكيني في السابعة مساء السبت القادم على ستاد القاهرة الدولى وتنقل عبر قناة أبو ظبي الرياضية.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة طارق قنديل، إلى مطار القاهرة استعدادًا للقاء العودة بعد الفوز أمام جورماهيا الكيني، يوم الجمعة المقبلة على استاد القاهرة الدولي.

وحقق النادي الأهلي، فوزًا على نظيره جورماهيا الكيني بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والذي يحمل الفريق لقبه أخر موسمين.

