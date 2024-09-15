نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب غريب من كهربا لمارسيل كولر للمشاركة في المباريات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد فاروق، أن محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي طلب من الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر تغيير مركزه داخل الملعب من أجل المشاركة في المباريات بشكل أساسي في ظل وجود وسام أبو علي في خط هجوم القلعة الحمراء.

وسبق للاعب محمود كهربا المشاركة في مركز الجناح مع منتخب مصر في فترة الأرجنتيني هيكتور كوبر، وخلال فترته في اتحاد جدة والزمالك.

تصريحات الإعلامي محمد فاروق

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر تصريحات تلفزيونية: هناك رغبة من محمود كهربا في المشاركة بمركز الجناح خلال الفترة المقبلة حتى يحصل على فرصته في المشاركة في المباريات المقبلة مع القلعة الحمراء.

وأضاف: كهربا تحدث مع سامي قمصان ومارسيل كولر للمشاركة في مركز الجناح في ظل رغبته بالتواجد بالمباريات خاصة أن وسام أبو علي يعد المهاجم الأساسي في خط هجوم القلعة الحمراء.