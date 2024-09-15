نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد الغندور: الحكام تتأثر بالسوشيال ميديا.. والحكم مثل اللاعب يحتاج إلى دعم دائم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد الغندور الحكم الدولي أن وسائل التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، تؤثر بالسلب على أداء بعض الحكام والضغط الذى يضعه الجمهور على الحكام قبل المباريات.

أحمد الغندور: الحكام تتأثر بالسوشيال ميديا.. والحكم مثل اللاعب يحتاج إلى دعم دائم

وقال أحمد الغندور خلال تصريحات إذاعية عبر برنامج 10 و10 مع محمد الليثى المذاع على أون تايم سبورت إف إم على مواجات 93.7 قائلا " الحكم مثل اللاعب يشعر دائما بالضغط ويحتاج إلى التاهيل والتركيز وهناك نقطة مهمة للغاية وهي الدعم المعنوي والإعلامي أيضا".

وأشار أحمد الغندور الحكم الدولي، في حديثه إلى أن هناك أطراف كثيرة سبب أزمات الحكم المصري.