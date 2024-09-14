نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل ميلان الرسمي أمام فينيسا في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان ضد فينيسيا، في اللقاء المقرر له اليوم السبت، على ملعب سان سيرو، في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

موعد مباراة ميلان ضد فينيسا في الدوري الإيطالي

وتنطلق صافرة مباراة ميلان ضد فينيسا في بطولة الدوري الإيطالي مساء اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة وأربعة دقائق بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة وأربع عشر دقيقة بتوقيت أبو ظبي، وذلك على ملعب سان سيرو.

ويحتل فريق ميلان المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد نقطتين، بينما يتواجد فينيسا في المركز التاسع عشر برصيد نقطة واحدة.

تشكيل ميلان ضد فينيسيا في الدوري الإيطالي

ماينان - إيمرسون رويال - جابيا - بافلوفيتش - ثيو هيرنانيدز - لوفتوس تشيك - فوفانا - بوليسيتش - ريجنديرز - لياو - أبراهام.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان ضد فينيسا في الدوري الإيطالي

تعتبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية هي المسؤولة بشكل حصري عن نقل مباريات الدوري الإيطالي هذا الموسم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيتم بث مباراة ميلان ضد فينيسا عبر قناة Ad Sports Premium 1HD.