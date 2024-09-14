عاجل.. تشكيل مانشستر سيتي الرسمي أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي تشكيل السماوي لخوض مواجهة برينتفورد في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلتقي مانشستر سيتي نظيره برينتفورد اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والسادسة بتوقيت أبوظبي.

وضم تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة برينتفورد كل من:

الحارس: إيدرسون مورايس.

الدفاع: كايل ووكر – مانويل أكانجي – جون ستونز – ريكو لويس.

الوسط: إلكاي جوندوجان – كيفن دي بروين – ماتيو كوفاسيتش.

الهجوم: سافيو – إيرلنج هالاند – جاك جريليش

ويحتل مانشستر سيتي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد برينتفورد في المركز السادس برصيد 6 نقاط.