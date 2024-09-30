ملعقة من النشا والحلبة سر تسمين الخدود والوجه وتخلصي من وجود العظام في وجهك

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رياض - احمد صلاح - الوجه النحيف الغير ممتلئ قد لا يكون بنفس جاذبية الوجه السمين الممتلئ الذي يتميز بالخدود الممتلأة الجذابة لهذا فإن الكثير من الفتيات اللاتي يعانين من تلك المشكلة وهي الوجه النحيف يبحثن عن طرق تسمين الوجه من أجل الحصول على جاذبية أفضل مع خدود الوجه الوردية الممتلئة وهناك طرق عديدة مجربة من قبل العديد من الفتيات ولكن تظل وصفة النشا والحلبة في الحل الأمثل حيث أن ملعقة من النشا والحلبة هي سر تسمين الخدود والوجه والتخلص من وجود العظام في وجهك والحصول على وجه مليء وخدود وردية جذابة.

كريم النشا والحلبة لتسمين الوجه والخدود

يعطي الوجه الممتلئ جاذبية أكبر للمرأة ويزيد من ثقتها بنفسها كما أنها يبرز جمالها وجمال الوجه ويعطيها الحيوية والنشاط المطلق، وكريم النشا والحلبة يوفر لكم كل تلك المزايا التي قد لا توفرها معظم الطرق والعلاجات الطبية الأخرى أما عن

مكونات الكريم فهي:

كوب كامل ماء.

ملعقة حجم كبير بودرة حلبة.

وملعقة نفس الحجم زيت لوز يفضل حلو.

وأخرى من نشا الذرة النظيفة.

ومقدار ملعقة حجم متوسط جل الصبار.

وملعقة حجمها كبير كركم بودرة ناعم.

حبة واحدة من فيتامين إي.

طريقة تحضير كريم النشا والحلبة لتسمين الخدود والبشرة

الاستمرار على تطبيق كريم النشا والحلبة على البشرة والوجه مع الوقت سيزيد من حجم الوجه والخدود بدلًا من أن صبح الوجه نحيفًا وعظامه بارزة يجعل الوجه جذابًا وممتلأً

ويتم تحضيره كالتالي: