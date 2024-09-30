انت الأن تتابع خبر “تنعيم ولمعان لا مثيل له” “مش هتتخيلي النتيجة” أقوى تركيبة من المنزل لتنعيم الشعر مهما كانت درجة (خشونته)..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر الكوسة من أهم أنواع الخضروات التي تتواجد في المنازل بشكل مستمر، حيث لها عدة استخدامات متنوعة ولكن الاستخدامات التجميلية المتعلقة بالشعر قد لفتت انتباه الكثير من خبراء التجميل، ما أدى إلى ظهور العديد من الوصفات والتركيبات التي تساعد في تنعيم الشعر وحمايته من التقصف كما أن الخلطات الطبيعية المستخلصة من الكوسة تساهم في فرد الشعر دون الحاجة إلى استخدام أي مواد كيميائية في هذا المقال، سنتعرف على وصفة فرد الشعر بالكوسة وطرق استخدامها، بالإضافة إلى أهم فوائدها.

كيراتين الكوسة لفرد الشعر الخشن

يمكنك استخدام الكوسة لفرد الشعر والحصول على شعر ناعم وخالٍ من التجاعيد بفضل احتوائها على مواد طبيعية مفيدة للشعر، بما في ذلك الفيتامينات التي تغذي البصيلات في الفقرة التالية، سنتعرف على مقادير كيراتين الكوسة لفرد الشعر، بالإضافة إلى مكونات الخليط الذي يساعد في تنعيم وفرد الشعر يمكنك تحضير

المكونات التالية:

3 ثمرة من الكوسة.

ملعقة من أي كريم مرطب للشعر.

2 ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة زيت سمسم.

3 ملعقة كبيرة من النشا.

طريقة تحضير كيراتين الكوسة