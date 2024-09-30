هيئة الرعاية الصحية تطلق حملات توعوية بالإجراءات الوقائية لتقليل التعرض للنزلات المعوية في المدارس

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 30 سبتمبر 2024 12:33 مساءً -

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن إطلاق حملات توعوية مكثفة للتوعية بالإجراءات الوقائية لتقليل التعرض للنزلات المعوية في المدارس والمنشآت الصحية بمحافظات الصعيد. تأتي هذه الحملات في إطار حرص الهيئة على تعزيز الصحة العامة ورفع مستوى الوعي الصحي بين طلاب المدارس ومرتادي المنشآت الصحية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن الحملات تشمل تنفيذ أكثر من 500 ندوة توعوية، بالتعاون بين فرق رضاء المنتفعين والرعاية الأولية والتوعية والمبادرات الصحية، تهدف هذه الندوات إلى توعية المواطنين بالإجراءات الوقائية اللازمة لتقليل الإصابة بالنزلات المعوية، حيث تستهدف طلاب المدارس ومرتادي المنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظات الصعيد.

وأوضح الدكتور السبكي، أن الحملات نجحت حتى الآن في الوصول إلى أكثر من 24 ألف مستفيد من طلاب المدارس والمواطنين في المنشآت الصحية بالصعيد، وأضاف أن هذه الحملات تأتي في إطار الخطة الشاملة للهيئة لتعزيز التوعية الصحية والوقاية من الأمراض في المجتمعات المحلية.

وأكد الدكتور السبكي، أن الهدف الرئيسي لهذه الحملات هو رفع الوعي الصحي بين الطلاب والمواطنين في الصعيد وتعزيز الوقاية من النزلات المعوية. كما أشار إلى أن الهيئة ستواصل تنفيذ هذه الحملات التوعوية بشكل دوري لضمان تحقيق أفضل النتائج الصحية.