نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي الكرة الإيطالية مباريات الكالتشيو وذلك من أجل متابعة النجوم المتألقين في البطولة الأكثر متابعة في الدوريات الكبرى الخمس على مستوى العالم.



نجح إنتر ميلان في التتويج بلقب الكالتشيو في الموسم الماضي الذي احتل صدارته برصيد 94 نقطة بينما جاء ميلان في المركز الثاني برصيد 75 نقطة في حين تراجع يوفنتوس إلى المركز الثالث برصيد 71 نقطة.



يحتل كلا من إنتر ميلان ويوفنتوس وتورينو واودينيزي المراكز الأربعة الأولى في جدول الدوري الإيطالي في الموسم الحالي برصيد 7 نقاط وجاء كلا من هيلاس فيرونا ونابولي في المركزين الخامس والسادس على الترتيب برصيد 6 نقاط.

يتم نقل مباريات الدوري الإيطالي عبر قنوات أبو ظبي الرياضية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات الجولة الرابعة من الكالتشيو...

- كومو وبولونيا الساعة 4 عصرا بتوقيت مصر

- إمبولي ويوفنتوس الساعة 7 مساء بتوقيت مصر

- ميلان وفينيسيا الساعة 10 إلا ربع مساء بتوقيت مصر