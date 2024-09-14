موعد ليفربول ضد نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بقيادة نجمه المصري الدولي محمد صلاح، مواجهة قوية أمام نظيره نوتينجهام فورست، مساء اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

موعد مباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول ونوتنجهام، في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي 2024-2025، مساء اليوم السبت 14 سبتمبر 2024، على ملعب آنفيلد معقل الريدز.

وستنطلق صافرة مباراة ليفربول ضد نوتينجهام فورست، مساء اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والساعة السادسة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد نوتينجهام فورست

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي وستنقل مباراة ليفربول ضد نوتينغهام فورست عبر قناة beIN Sports 1.