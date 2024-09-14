التشكيل المتوقع للزمالك أمام الشرطة الكيني في الكونفدرالية الإفريقية

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أحمد جودة - القاهرة -

يبحث جماهير وعشاق القلعة البيضاء في كل مكان، عن التشكيل المتوقع للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مواجهة نظيره فريق الشرطة الكيني، في اللقاء المقرر له عصر اليوم السبت، على ملعب نيايو الوطني، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، التشكيل المتوقع لأبناء ميت عقبة في مواجهة نظيره بطل كينيا ضمن منافسات الكونفدرالية الإفريقية.

ويسعى الزمالك حامل اللقب لتقديم أداء جيد في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، مع وجود اللاعبين أصحاب الخبرات والصفقات الجديدة، للحفاظ على اللقب للموسم الثاني على التوالي، بعد التتويج به الموسم الماضي على حساب نهضة بركان المغربي.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الشرطة الكيني في الكونفدرالية

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر، أحمد محمود، حمزة المثلوثي، حسام عبدالمجيد.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عبدالله السعيد، ناصر ماهر.

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو"، مصطفى شلبي، سيف الجزيري.

موعد مباراة الزمالك ضد الشرطة الكيني في الكونفدرالية

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضيفًا على نظيره فريق الشرطة الكيني، عصر اليوم السبت، على ملعب نيايو الوطني، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات الزمالك ضد الشرطة الكيني في الكونفدرالية

وأعلنت مجموعة قنوات أبوظبي الرياضية، إذاعتها مباراة الزمالك والشرطة الكيني في الكونفدرالية عبر القناة المفتوحة على النايل سات.