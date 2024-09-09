نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مودرن سبورت يتعاقد مع عبدالله حافظ من اركا جدينيا البولندي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أتم مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس إجراءات التعاقد مع اللاعب عبد الله حافظ لاعب فريق اركا جدينيا البولندي السابق في صفقة انتقال حر، ضمن خطة التطوير ودعم الفريق بعناصر مميزة من أجل المنافسة على البطولات الموسم المقبل.

ويعد صاحب الـ٢٦ عاما والذي يجيد اللعب في مركز وسط الملعب المهاجم أحد ناشئي النادي الأهلي وانبي كما تنقل بين عدة اندية في بولندا مثل خوتنك كراكوف وجورنيك بولكوفيتسا وأخيرًا اركا جدينيا.

وقال عبد الله حافظ في تصريحاته للمركز الإعلامي للنادي: "سعيد جدًا لإنضمامي لفريق مودرن سبورت، نادي كبير وطموحاته كبيرة ويعمل بشكل احترافي، خالص الشكر والتقدير لإدارة النادي والجهاز الفني على ثقتهم الكبيرة، وأتمنى أن أكون على قدر هذه الثقة".

وتابع الوافد الجديد لصفوف فريقنا: "نسعى لتقديم موسم استثنائي يليق بمكانة الفريق وأتعهد بأن أبذل قصارى جهدي داخل وخارج الملعب، من أجل تحقيق هدفي وهدف الفريق، وهو التواجد في المكانة التي يستحقها".