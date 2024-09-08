نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة مدوية.. عملاق أوروبي يستهدف خطف صفقة الزمالك الذهبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الأحد مفاجأة مدوية مفادها وجود عملاق أوروبي دخل على خط المفاوضات لضم واحدة من الصفقات التي يسعى نادي الزمالك للحصول عليها.

رابيد الروماني يقترب من خطف بوبيندزا

آرون بوبيندزا

وسبق وأن وصلت البطاقة الدولية الخاصة باللاعب الجابوني آرون بوبيندزا لاتحاد الكرة المصري يوم الجمعة الماضية وأرسل نادي الزمالك تذاكر السفر الخاصة بقدوم اللاعب للقاهرة.

لكن بوبيندزا الذي كان من المُنتظر أن يصل إلى مصر اليوم الأحد تخلف عن الطائرة وفشلت إدارة الزمالك في التواصل معه خلال اليومين الماضيين.

وعلم موقع دوت الخليج الرياضي من مصادره الخاصة أن دان شوموديكا المدير الفني لفريق نادي رابيد الروماني طالب الإدارة بضرورة ضم اللاعب الجابوني وبالأخص أن الثنائي عمل معًا في نادي الشباب السعودي.

فهل ينجح الزمالك في اتمام الصفقة أم يخطف رابيد الروماني بوبيندزا؟ هذا ما ستسفر عنه الأيام القادمة.