نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تريزيجيه يعلق على مواجهة مصر وكاب فيردي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمود حسن تريزيجيه لاعب الريان القطري ومنتخب مصر عن استعدادات منتخبه لمواجهة نظيره كاب فيردي "الرأس الأخضر" في تصفيات الأمم الأفريقية.

وجاءت تصريحات تريزيجيه في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "مواجهة كاب فيردي صعبة للغاية، هو منتخب محترم، وسيحظى بكامل الاحترام منا ولكن نحن منتخب مصر".

وتابع: "الجهاز الفني نجح خلال الفترة القصيرة أن يُدربنا على الطريقة التي سنلعب بها أمام كاب فيردي".

واختتم: "نريد تحقيق الفوز غدًا لأن هذه المباراة هي البداية في مشوارنا نحو تحقيق لقب أمم إفريقيا".

موعد مباراة مصر وكاب فيردي في تصفيات أمم إفريقيا

تقام المباراة الجمعة المقبلة الموافق السادس من سبتمبر على ستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردي في تصفيات أمم إفريقيا

تنقل مباريات تصفيات أمم إفريقيا 2025 عبر قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.