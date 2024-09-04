نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكرة الذهبية 2024.. المرشحون لجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية عن المرشحون لجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم 2024 والمقرر اختيار واحد منهم خلال الفترة القادمة لتسليمه الجائزة.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج في التقرير التالي المرشحون لجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم 2024 والتي يهتم بها الجمهور في كل مكان خلال الساعات الأخيرة.

ومن المقرر أن يقام حفل البالون دور 2024، يوم الاثنين والموافق 28 أكتوبر 2024، حيث تُقام مراسم الحفل في مسرح دو شاتليه في باريس.

المرشحون لجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم 2024

ب أو كوبارسي من برشلونة

جارناتشو من مانشستر يونايتد

أردا جولر من ريال مدريد

كريم كوناتي من ريد بول سالزبورج

كوبي ماينو من مانشستر يونايتد

جواو نيفيز من بنفيكا/باريس

ماتيس تيل من بايرن ميونخ

سافينيهو من جيرونا/ مانشستر سيتي

لامين يامال من برشلونة

وارن زائير إيمري من باريس سان جيرمان