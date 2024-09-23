نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الإثنين في كأس الملك السعودي.. النصر يواجه الحزم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام 6 مباريات مساء اليوم الإثنين الموافق الثالث والعشرين من شهر سبتمبر الجاري، ضمن منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتعد أبرز مواجهات اليوم الإثنين، مباراة النصر ضد الحزم في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

ويستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، خلال السطور التالية، مواعيد مباريات اليوم الإثنين، والتي ستكون ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الملك السعودي.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين في كأس الملك السعودي

الفيحاء ضد الباطن – في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الحزم ضد النصر – في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الطائي ضد الخليج – في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الأهلي ضد الجندل – في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الاتفاق ضد العدالة – في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم الإثنين في كأس الملك السعودي

تمتلك إدارة شبكة قنوات SSC السعودية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباريات اليوم الإثنين، عبر قنواتها.