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أحمد جودة - القاهرة - أشاد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بموسوعة المصطلحات الرياضية التي أعدها الكاتب الصحفي الدكتور عمرو محب، مساعد رئيس تحرير "الأهرام" ومدير إدارة العلاقات الدولية وتنمية المهارات بالنادي الأهلي. أبدى الوزير إعجابه الكبير بهذا العمل الموسوعي الذي استغرق 11 عامًا من الجهد المتواصل ليخرج في شكل قاموس ضخم من 5 كتيبات تغطي مصطلحات 64 لعبة رياضية بسبع لغات: العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية، الألمانية، الإيطالية، والبرتغالية، بالإضافة إلى اللغة العربية الفصحى.

وزير الشباب والرياضة يشيد بقاموس محب للمصطلحات الرياضية ويطالب بتنظيم مؤتمر لتعريف الاتحادات

وقد تم إطلاق الموسوعة إلى جانب موقع إلكتروني يوفر محتوى شاملًا، بما في ذلك مقاطع صوتية وفيديوهات شرح لمعاني الكلمات والتعبيرات الرياضية، بالإضافة إلى نسخة مطبوعة بطريقة برايل للمكفوفين تتيح لهم إمكانية الاستفادة من محتوى القاموس. كما يدعم الموقع الإلكتروني تصفح المكفوفين لكامل محتواه، مما يعزز استفادة غير المبصرين بشكل كامل من الموارد المتاحة.

ووجه الدكتور أشرف صبحي بضرورة استفادة كافة الاتحادات الرياضية من القاموس، من خلال تنظيم الاتحاد المصري للثقافة الرياضية، برئاسة الإعلامي أشرف محمود، لمؤتمر صحفي بحضور ممثلي الاتحادات الرياضية المختلفة. الهدف من المؤتمر هو تمكين اللاعبين والمدربين في كافة الألعاب الرياضية من الاستفادة المباشرة من القاموس المقروء والسمعي والبصري.

وفي سياق متصل، حرص عمرو محب على إطلاق الموقع الإلكتروني للقاموس بهدف تيسير استفادة كافة اللاعبين في أي مكان بالعالم، خاصة مع تزايد الحاجة إلى التعرف على مصطلحات كل لعبة للوصول إلى أقصى استفادة فنيًا، سواء من المدربين الأجانب أو اللاعبين المحترفين في مختلف الألعاب. وقد أصدرت موسوعة المصطلحات الرياضية بهدف مساعدة المترجمين والصحفيين والرياضيين من كافة الأعمار على الفهم الصحيح للمصطلحات الرياضية للألعاب المختلفة ومعرفة معانيها وترجمتها للغات مختلفة.

يشغل الدكتور عمرو محب منصب مدير الفيفا الإقليمي لكرة القدم الهواة لقارة إفريقيا ومنطقة شرق آسيا بجانب عمله كمساعد رئيس تحرير جريدة "الأهرام" ومدير إدارة العلاقات الدولية وتنمية المهارات بالنادي الأهلي، وهو أيضًا ممثل المركز الدولي للدراسات الرياضية بسويسرا "CIES"، الشريك التعليمي للفيفا في مصر. وقد اختارته الفيفا في فبراير الماضي "سفيرًا لتطوير كرة القدم في العالم"، مما يعزز دوره في تعزيز الفهم الصحيح للمصطلحات الرياضية وتطوير كرة القدم على مستوى عالمي.

