بيان رسمي.. غزل المحلة يؤكد صحة إجراءات التعاقد مع محمود الزنفلي

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أحمد جودة - القاهرة - يؤكد مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم على سلامة كافة إجراءات التعاقد مع اللاعب محمود الزنفلي، فقد اتفق الطرفان على إتمام التعاقد بمجرد صدور قرار النادي الأهلي بعدم تفعيل بند الشراء من نادي الداخلية، وبالفعل وقع اللاعب عقود انضمامه لنادي غزل المحلة.

غزل المحلة يؤكد صحة إجراءات التعاقد مع محمود الزنفلي

ووقع أيضا على تفويض لنادي غزل المحلة بدفع الشرط الجزائي لنادي الداخلية في الاتحاد المصري لكرة القدم، ومن ثم أعلن النادي انضمام اللاعب بشكل رسمي لصفوف الفريق.

بيان نادي غزل المحلة

وبعد الإعلان الرسمي عن الصفقة بالاتفاق مع اللاعب، طلب اللاعب مقدم تعاقده وأبلغه المسئولون في لجنة التعاقدات عن جاهزية الشيك مقدم التعاقد فوّر إتمام الكشف الطبي على اللاعب كما هو مٌتبع، ولكن اللاعب تهرب من إجراء الكشف الطبي مرتين، ثم أغلق هاتفه ولم يتواصل مع النادي مجددًا، واليوم فوجئنا بإعلانه الانضمام لنادي آخر.

ويؤكد مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم أنه قد بدء بالفعل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونيـة اللازمة ضد اللاعب وأنه لن يتهاون أبدا في الحفاظ على حقوق النادي، وينوّه المجلس لأي نادٍ قد وقع له اللاعب بأن اللاعب سيحاسب قانونيًا لتوقيعه لفريقين في آن واحد.