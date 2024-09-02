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أحمد جودة - القاهرة - أشاد ظهير ريال مدريد فران جارثيا، بشخصية زميله النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي استهل سجله التهديفي في الليجا بالجولة الرابعة بتسجيله لهدفي الفوز في شباك ريال بيتيس، ليوقع على أول "ثنائية" له.

جارثيا: يجب تسهيل الأمور على مبابي

وصرح جارثيا لقناة تلفزيون ريال مدريد: "مبابي يقدم الكثير. وقبل كل شيء كشخص. نحن نشكل مجموعة رائعة. لقد تأقلم بشكل جيد وعلينا أن نحاول تسهيل الأمور عليه بالقدر الكافي ليمنحنا المزيد".

وعن الانتصار على بيتيس، قال "كنا نعلم أنه فريق سيقدم مباراة قوية. كنا بحاجة للفوز بالنقاط الثلاثة، وعندما فتحوا خطوطهم بعض الشيء نجحنا في استغلال ذلك".

وأضاف "الفوز يمنحنا ميزة رائعة. الذهاب لفترة التوقف بانتصار وبحصد 3 نقاط يمنحنا شعورا جيدا".

وختتم حديثه "علينا أن نواصل العمل وبالتالي ستأتي النتائج".

وعلى هذا النحو، حصد ريال مدريد 3 نقاط مهمة، استعاد بها توازنه قليلا في البطولة المحلية، حيث احتل الوصافة بإجمالي 8 نقاط، خلف برشلونة، المتصدر بالعلامة الكاملة (12 نقطة).

في المقابل، يقبع بيتيس في المركز ال17 بنقطتين في الليجا.

