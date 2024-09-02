نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد هايدنهايم بالجولة 3 في الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد نادي بورسيا درتموند لمواجهة نظيره هايدنهايم وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر الدوري الألماني.

ويحتل بورسيا درتموند المركز الرابع من مباراتين حقق فيهم فوز في واحدة وتعادل في أخرى ليكون في حوزته 4 نقاط.

بينما يحتل هايدنهايم المركز الأول برصيد 6 نقاط من فوزين متتاليين وسط أداء مميز وقوي.

موعد مباراة مباراة بوروسيا دورتموند ضد هايدنهايم في الدوري الألماني

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة والنصف مساء الجمعة الموافق الثالث عشر من شهر سبتمبر بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمبارايات الدوري الألماني

تنقل مسابقة الدوري الألماني عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري المسابقة مصر والشرق الأوسط.