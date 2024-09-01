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أحمد جودة - القاهرة - أكد مدرب فريق تشليسي، إنزو ماريسكا، أن فريقه كان يستحق الفوز على كريستال بالاس، لولا سوء الحظ الذي لازم لاعبيه، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الفريق المنافس كان يستلزم أن يتم طرد أحد لاعبيه.

قال ماريسكا عقب المباراة للصحافيين: "كما قلت كنا نستحق الفوز بالمباراة، أتيحت لنا العديد من الفرص، وسيطرنا على مجريات اللقاء، ولم نسمح لكريستال بالاس بالحصول على أي فرص، في الشوط الأول سددوا تسديدة واحدة فقط على المرمى بواسطة آدم وارتون".

وأضاف: "استقبلنا هدف التعادل في الشوط الثاني. بشكل عام، كنا نستحق الفوز باللقاء، لسوء الحظ لم ننتصر، كان الأداء جيدًا للغاية".

مدرب تشيلسي يكشف سر التعادل أمام كريستال بالاس





وتابع: "بعد أن استقبلنا الهدف، فقدنا بعض الشيء من سيطرتنا على المباراة، بدأت المواجهة تتأرجح بين الصعود والهبوط في المستوى وهذا لا يناسب أسلوب لعبنا حقًا، كانوا جيدين للغاية في التنقل بالكرة".

ورد ماريسكا على سؤال عن استحقاقية طرد هيوز، وأوضح: "هذه القرارات تغير مجرى المباريات بالتأكيد، كان يجب أن يحصل على بطاقة صفراء ثانية، كان الأمر واضحًا، لكن

الحكم فكر بطريقة مختلفة".وشدد "كان من الممكن أن يتغير الموقف تماما خاصة أننا كنا متقدمين 1 / صفر. أعتقد أن رد فعل مدرب كريستال بالاس بتبديله على الفور كان دليلا على استحقاقه للطرد. ليس لدي ما أقوله".

وفيما يتعلق بشأن قلقه بشأن مستوى الفريق في خط الدفاع، رد ماريسكا "أولا وقبل كل شيء، أنا دائما أشعر بالتوتر، لا يهم إن كانت شباكنا نظيفة أم لا. كما أحب تحليل المباراة، في مباراة اليوم، استقبلنا هدفا لكننا لم تكن هناك أي فرص أخرى لهم على مرمانا".

واختتم: "الأمر لا يتعلق بمشكلة دفاعية نحتاج لإيجاد حل لها، بالتأكيد نحن بحاجة للقيام بالعديد من الأشياء بشكل أفضل، لكن اليوم لم نخرج بشباك نظيفة، ليس لأن الفريق لم يكن جيدًا، في النهاية يمكن أن تتلقى تسديدة واحدة على المرمى، لسوء الحظ استقبلنا هدفًا رائعًا لذلك كان من المستحيل على روبرت سانشيز أن يتصدى له".