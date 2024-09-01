نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. محمد صلاح يلمح لرحيله عن ليفربول في نهاية الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المصري محمد صلاح نجم ليفربول، أنه يخوض موسمه الأخير بقميص “الريدز” وذلك في تصريحاته عقب مواجهة مانشستر يونايتد، اليوم الأحد.

صلاح يفاجئ جمهور ليفربول: أخوض موسمي الأخير

أكد صلاح في تصريحاته عقب نهاية مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد: “لم يتحدث معي أحد في النادي حول تجديد عقدي”.

وتابع: “كما تعلمون هذا هو موسمي الأخير مع النادي، وأريد الاستمتاع به. ربما هذه اخر مباراة لي العبها في الأولد ترافورد”.

وأضاف: “لا أعلم ماذا سيحدث ولكن الأمر لا يعود لي ويتواصل أحد معي من الإدارة”.

جدير بالذكر أن عقد محمد صلاح مع ليفربول ينتهي في نهاية الموسم الجاري، صيف 2025.

وقاد محمد صلاح، فريق ليفربول للفوز على مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف دون رد، على ملعب “أولد ترافورد”، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووقع محمد صلاح، على ثلاثية ليفربول أمام مانشستر يونايتد بملعب “أولد ترافورد”، حيث صنع هدفي لويس دياز وسجل الهدف الثالث.