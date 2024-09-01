نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قمة القمم.. موعد مباراة يوفنتوس ضد روما في الدوري الايطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي يوفنتوس لمواجهة نظيره روما وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

ويحتل نادي يوفنتوس المركز الثالث برصيد 6 نقاط من مباراتين حقق فيهم انتصارين، بينما على الجانب الاخر يحتل نادي روما المركز السابع عشر برصيد نقطة وحيدة من مباراتين حقق التعادل في مباراة وهزم في أخرى.

وتفوق يوفنتوس بثلاثية على حساب هيلاس فيرونا بثلاثية نظيفة بينما هزم روما من إمبولي بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة يوفنتوس وروما في الدوري الإيطالي

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والحادي عشر إلا الربع بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وروما في الدوري الإيطالي

تذاع مباريات الدوري عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، لذا يمكنك مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما عبر قناة AD SPORTS Premium 1.