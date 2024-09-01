نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي ضد كريستال بالاس.. الموعد والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق تشيلسي مع نظيره كريستال بالاس، اليوم الأحد 1 سبتمبر، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشيلسي ضد كريستال بالاس

تُقام المباراة بين فريقي تشيلسي وأرسنال في الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد كريستال بالاس

تذاع تلك المباراة بين فريقي تشيلسي وكريستال بالاس عبر قناة بين سبورتس 2 HD، حيث تذع جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز عبر قنوات بين سبورتس بشكل حصري.

وقد نجح فريق تشيلسي في تحقيق الفوز على حساب فريق وولفرهامبتون، بنتيجة ستة أهداف مقابل هدفين، بينما خسر فريق كريستال بالاس ضد وست هام، بنتيجة هدفين دون رد.

