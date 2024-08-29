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عاجل.. الأهلي يمدد إعارة أحمد القندوسي إلى سيراميكا كليوباترا

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أحمد جودة - القاهرة - اتفق النادي الأهلي، مع الجزائري أحمد القندوسي لاعب الفريق الأحمر بتمديد إعارته إلى نادي سيراميكا كليوباترا لمدة موسم آخر.

قندوسي مستمر مع سيراميكا

ولعب القندوسي الموسم الماضي معارًا من النادي الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا وظهر معه بشكل مميز للغاية، لكن ذلك لم يشفع له بالعودة إلى الأهلي.

وعقد سامي قمصان المدرب العام بالنادي الأهلي القائم بأعمال مدير الكرة جلسة اليوم الخميس مع نصر يحيى وكيل القندوسي تم الاتفاق خلالها على تجديد إعارة القندوسي إلى سيراميكا كليوباترا.

كما تم الاتفاق خلال الجلسة على تمديد القندوسي لعقده مع الأهلي لمدة موسم إضافي عقب عودته من الجزائر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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