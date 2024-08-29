نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يمدد إعارة أحمد القندوسي إلى سيراميكا كليوباترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتفق النادي الأهلي، مع الجزائري أحمد القندوسي لاعب الفريق الأحمر بتمديد إعارته إلى نادي سيراميكا كليوباترا لمدة موسم آخر.

قندوسي مستمر مع سيراميكا

ولعب القندوسي الموسم الماضي معارًا من النادي الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا وظهر معه بشكل مميز للغاية، لكن ذلك لم يشفع له بالعودة إلى الأهلي.

وعقد سامي قمصان المدرب العام بالنادي الأهلي القائم بأعمال مدير الكرة جلسة اليوم الخميس مع نصر يحيى وكيل القندوسي تم الاتفاق خلالها على تجديد إعارة القندوسي إلى سيراميكا كليوباترا.

كما تم الاتفاق خلال الجلسة على تمديد القندوسي لعقده مع الأهلي لمدة موسم إضافي عقب عودته من الجزائر.