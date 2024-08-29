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عاجل.. نيس يعلن رسميًا ضم محمد عبدالمنعم من الأهلي (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي نيس الفرنسي، تعاقده رسميًا مع المدافع الدولي المصري محمد عبد المنعم قادمًا من الأهلي.

محمد عبدالمنعم لاعبًا في صفوف نيس الفرنسي

جاء إعلان النادي الفرنسي عن التعاقد مع عبد المنعم بعدما اجتاز الفحوصات الطبية التي خضع لها خلال الساعات الماضية.

وكان نادي نيس قد اتفق مع الأهلي في وقت سابق على ضم عبد المنعم مقابل 4 مليون يورو × مليون يورو كإضافات.

وسيرتدي عبد المنعم القميص رقم 5 مع نادي نيس الفرنسي في أول رحلاته الاحترافية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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