نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نيس يعلن رسميًا ضم محمد عبدالمنعم من الأهلي (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي نيس الفرنسي، تعاقده رسميًا مع المدافع الدولي المصري محمد عبد المنعم قادمًا من الأهلي.

محمد عبدالمنعم لاعبًا في صفوف نيس الفرنسي

جاء إعلان النادي الفرنسي عن التعاقد مع عبد المنعم بعدما اجتاز الفحوصات الطبية التي خضع لها خلال الساعات الماضية.

وكان نادي نيس قد اتفق مع الأهلي في وقت سابق على ضم عبد المنعم مقابل 4 مليون يورو × مليون يورو كإضافات.

وسيرتدي عبد المنعم القميص رقم 5 مع نادي نيس الفرنسي في أول رحلاته الاحترافية.