نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. محمد عبدالمنعم يوجه رسالة وداع للنادي الأهلي وجماهيره (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام محمد عبد المنعم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السابق والمنضم حديثًا إلى صفوف نيس الفرنسي بتوجيه رسالة وداع لجمهور المارد الأحمر.

محمد عبدالمنعم: رحلت عن الأهلي كلاعب وسأظل مشجعًا له

ونشر عبد المنعم مقطع فيديو عبر حسابه السخصي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به على "إنستجرام": "حياتي في الأهلي كانت مثل من استيقظ ووجد حلمه قد تحقق، منذ كنت طفلًا صغيرًا وكنت أحلم بارتداء القميص الأحمر واللعب أمام الجماهير التي كانت تهتف باسمي".

وتابع: "15 سنة مرت عليّ في النادي، عشت بها لحظات كثيرة من الحب والتحديات والفخر، كل تمريرة وكل هدف كانت تحمل إحساسًا عظيمًا بأنني أقدم شيئًا رائعًا، شيئًا أكبر مني".

واختتم: "أشكر جماهير الأهلي العظيمة، وإدارة النادي بقيادة محمود الخطيب، والجهاز الفني والطبي والإداري، وزملائي في الفريق على كل اللحظات السعيدة والتحديات التي مررنا بها معًا، خرجت من النادي كلاعب لكن سأظل مشجعًا لأعظم نادي في الكون".