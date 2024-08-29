نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلال ساعات.. ليفربول يكشف لـ "دوت الخليج الرياضي" موعد إعلان التعاقد مع كييزا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح مسؤولي نادي ليفربول الإنجليزي، من حسم صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم خط الهجوم في الموسم الحالي، بعد طلب المدير الفني للفريق، الهولندي أرني سلوت.

وحسم مسؤولي قلعة الريدز تعاقدهم مع نجم خط هجوم نادي يوفنتوس الإيطالي فيدريكو كييزا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد رحيل اللاعب عن قلعة السيدة العجوز في الفترة الأخيرة.

موعد إعلان صفقة كييزا

وأكد مصدر داخل نادي ليفربول الإنجليزي في تصريحات حصرية للفجر الرياضي:" كييزا اختار تجربته الجديدة داخل ليفربول هذا الموسم بعد خروجه من حسابات مدرب نادي يوفنتوس".

وتابع:" اللاعب سيوقع على عقود انضمامه إلى الفريق اليوم بعقد يمتد حتى 4 مواسم قادمة".

وأختتم:" كييزا خضع للكشف الطبي ونجح به، وسيتم توقيع العقود وإعلان الصفقة رسميا، خلال الساعات القادمة اليوم".

على جانب آخر، تسعى إدارة نادي ليفربول في بداية مفاوضات تجديد عقد النجم الدولي المصري محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة وأن عقد اللاعب ينتهي في الصيف القادم ويحق له التوقيع لأي فريق في يناير.